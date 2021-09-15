Ціни та покриття: чим відрізняються сервіси прокату електросамокатів

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Попри те, що всі оператори прокату електросамокатів мають схожий принцип роботи, вони відрізняються за цінами, паркуванням, покриттям та дистанцією – ЕП порівняла усі київські сервіси.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Наразі у Києві працює 7 операторів електросамокатів. Це Bolt, Kiwi, Zelectra, Jet, Vzhooh, BikeNow та Scroll. Хоча 14 вересня з’явилася інформація про вихід Vzhooh зі столичного ринку, співзасновник компанії Віталій Третяк розповів ЕП, що це тимчасовий захід. Невдовзі самокати компанії повинні повернутися до Києва.

Аби взяти самокат в оренду, потрібно завантажити застосунок сервісу з AppStore або Google Play та створити акаунт. Після реєстрації на екрані смартфону з’явиться мапа з доступними самокатами неподалік та зоною покриття.

Так, щодо покриття, найбільше локацій покривають мапи Bolt, Jet та BikeNow. Zelectra технічно теж має схоже покриття, але з обмеженням швидкості до 5 км/год. Повноцінну роботу оператор надає у центрі міста.

В середньому на повному заряді електросамоката можна проїхати близько 30 км. Найвища межа у Vzhooh (50 км) та BikeNow (40 км).

графік ЕП

Кінцева вартість прокату електросамоката для користувача складається з двох частин: за розблокування та за хвилину поїздки. На сьогодні найнижчий тариф пропонує оператор Kiwi, він становить 8,5 грн та 1,9 грн, за розблокування і користування відповідно.

Однакової цінової політики дотримуються BikeNow, Jet та Bolt – клієнти цих сервісів сплачують за хвилину користування 1,9 грн та 9 грн за розблокування у будній день.

У вихідні пасажири платять більше. Вартість розблокування залишається незмінною, а от за хвилину плата зростає до 2,5 грн у всіх операторів, крім Zelectra та Scroll.

Переважна частина тарифу складається з сервісних витрат та ремонтів, пояснили ЕП оператори. А тому сподіватися на їхнє зниження найближчим часом не варто.

Більше про те, як користуватися електросамокатами, чим вони відрізняються та коли їх "легалізують" читайте у статті ЕП: Рух без правил: коли нарешті легалізують ринок електросамокатів та що це змінить для користувачів

Економічна правда