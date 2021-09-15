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УЗ запускає новий потяг з Києва до Кіровоградщини

Середа, 15 вересня 2021, 13:16
 
фото: українська правда

Укрзалізниця з 5 жовтня 2021 року призначає новий регіональний поїзд № 795/796 Київ — Гайворон, що на Кіровоградщині.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Упродовж декількох тижнів компанія проаналізує пасажиропотік на маршруті та ухвалить рішення щодо подальшого курсування.

З 5 жовтня потяг рушатиме щовівторка, п’ятниці та неділі. Зі столиці він відправлятиметься о 14:41 та прибуватиме до Гайворона о 00:11.

У зворотному напрямку потяг курсуватиме з 6 жовтня щопонеділка, середи і суботи. Відправлятиметься з Гайворона о 01:10 і прибуватиме до Києва о 10:52.

Регіональний поїзд проходитиме через Вінницю, а також станції Козятин-1, Гуменне, Вороновиця, Фердинандівка, Війтівці, Немирів, Сажки, Кароліна, Самчинці, Семенки, Ситківці, Криштопівка, Гайсин, Зятківці, Антонівка, Дукля, Орлик, Генрихівка, Джулинка та Ставки.

Економічна правда

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