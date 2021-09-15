Смарт-категоризація від Wurmie: найточніший скоринг з можливих

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Визначення платоспроможності клієнта є одним з важливих компонентів керування ризиками в кредитних компаніях. Для цього використовуються різні моделі скорингу, які розробляються самостійно кожною конкретною організацією і мають різну ефективність.

Wurmie робить це краще!

На основі детального аналізу десятків тисяч банківських виписок клієнтів фахівці Wurmie виділили категорії, що дозволяють вивести скоринг на новий рівень. Компанії-партнери, які використовують автоматичну категоризацію в своїй методиці скорингу, змогли істотно зменшити не тільки рівень дефолту, а й час на аналіз заявки клієнта, а також збільшити середній чек.

Як працює категоризація?

Кожна транзакція клієнта потрапляє в одну з більш ніж 50 категорій, за якими можна скласти найточніший портрет клієнта, зокрема такі важливі для фінансових організацій характеристики, як реальний дохід і так звані "червоні прапорці" — фактори, що безпосередньо впливають на здатність клієнта повернути позичені кошти. Сервіс дозволяє виявити навіть такі ризик-фактори, які важко виявити іншим способом.

Для складання категорій аналітики Wurmie зібрали та протестували понад мільйон окремих наборів даних, які вказують на такі ознаки неблагонадійності, як різка зміна споживчої поведінки, незадокументовані доходи, закредитованность, зростання числа імпульсивних витрат, ймовірність, що позикові кошти підуть на ігрові автомати та інші види залежностей.

Все це дає можливість швидко прийняти правильне рішення про схвалення позики або відмову.

Фінансові компанії можуть самостійно калібрувати метрики та тренди за різними категоріями, щоб ще ефективніше використовувати можливості Wurmie для прогнозування ризиків.

Приклади категорій, які можна налаштувати з урахуванням специфіки компанії:

Доходи (заробітна плата, податкові відрахування, пенсія, позикові кошти).

Витрати (поточні "на життя", на здоров'я, податки, розваги, преміум-товари, гаджети, хобі).

"Червоні прапорці" (виплати боргів, азартні ігри, овердрафт, стягнення заборгованостей).

Частотність (щомісячні, фіксовані).

Wurmie отримує достовірні та актуальні дані з усіх банків України, в тому числі і по ФОПам. Витяг даних, аналіз і категоризація відбувається в лічені секунди, що сильно економить час кредиторам, які використовують сервіс.

Маючи в руках такий інструмент, кредитні компанії можуть оцінювати потенційних позичальників максимально точно для найкращого прогнозування ризиків.