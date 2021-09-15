АЛЛО: ціни на iPhone 13 в Україні та підсумки презентації новинок від Apple

Увечері 14 вересня відбулася традиційна осіння презентація від компанії Apple, на якій були представлені довгоочікувані новинки: серія смартфонів iPhone 13, iPad, iPad mini і Apple Watch Series 7.

У цій статті ми розглянемо ключові зміни в нових смартфонах.

Головні зміни iPhone 13

Дизайн смартфонів зазнав мінімальних змін: найпомітнішою візуальною відмінністю став зменшений виріз в дисплеї на фронтальній панелі смартфона за рахунок зміщення розмовного динаміка ближче до граней корпусу. Що стосується задньої панелі, у моделей з приставкою Pro блок камер став ще більш потужним, а у "не Pro" моделей трохи змінилося розташування камер; Ще більш потужний процесор Apple A15 Bionic, виконаний за 5 нм техпроцесом; Екран з адаптивною частотою оновлення 120 Гц для старших моделей з приставкою "Pro"; Мінімальний об’єм пам'яті у всієї лінійки смартфонів в цьому році становить 128 Гб замість 64 Гб у тогорічній; Камера: основний модуль отримав незначні поліпшення; ширококутний модуль камери з удосконаленим сенсором тепер захоплює на 92% більше світла, завдяки чому якість зйомки в затемнених приміщеннях підвищилася; телеоб’єктив став також більш світлочутливим, що позитивно позначиться на якості фото у вечірній час доби; Додана функція портретної відеозйомки в кінематографічному режимі. При цьому користувач може в реальному часі накладати різноманітні фільтри для додання відеоряду певного настрою; Час автономної роботи всіх смартфонів лінійки збільшиться на 1,5 - 2,5 години.

Ціни і старт продажів в Україні

Компанія АЛЛО припускає, що ціни на новинки в Україні залишаться на колишньому рівні, а саме:

iPhone 13 mini з дисплеєм 5.4" - від 27 999 грн

iPhone 13 з дисплеєм 6.1" - від 29 999 грн

iPhone 13 Pro з дисплеєм 6.1" - від 39 999 грн

iPhone 13 Pro Max з дисплеєм 6.7" - від 43 999 грн

Також, за припущенням компанії АЛЛО, офіційний старт продажів в Україні відбудеться вже в найближчий місяць.

Аби першим дізнатися про старт продажів новинок і застовпити за собою право отримати можливість зробити передзамовлення, а також додатково отримати вигоди від компанії АЛЛО, вже зараз ви можете залишити заявку на покупку всіх свіжо анонсованих гаджетів на сайті компанії, просто натиснувши кнопку "Будь першим" під вподобаним пристроєм. Про початок продажів в Україні ви дізнаєтесь одним із перших!