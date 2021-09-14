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Компанія з Нідерландів може почати працювати в Білгород-Дністровському порту

Вівторок, 14 вересня 2021, 19:45
 
usm.media

Керівники ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" та нідерландської компанії Bontrup обговорили перспективи використання потужностей порту для перевалки вантажів.

Про це пише видання Порти України.

В.о. директора "Білгород-Дністровського морського торговельного порту" Оксана Кіктенко провела зустріч з керівництвом Bontrup.

На зустрічі обговорювалася можливість будівництва виробничих потужностей компанії в місті Білгород-Дністровський з перспективою надалі використовувати можливості порту для перевалки власних вантажів.

Кіктенко розповіла про плани приватизації порту найближчим часом, в якій одним з головних умов буде обов'язкове збереження профілю підприємства.

Bontrup створена Францем Бонтрупом понад 50 років тому, спеціалізується на бізнесі в області сировини, логістики та сільського господарства.

Зокрема, в Україні їй належить "Голландська аграрна компанія" (Bontrup Ukraine), яка обробляє земельні ділянки в Глухівському та Шосткинському районах Сумської області загальною площею 22 тис. га, а також займається розведенням молочної худоби.

Крім того, Bontrup планує реалізувати інвестиційний енергопроєкт в Чорнобильській зоні відчуження в рамках реалізації концепції "зеленого" енергетичного переходу України.

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порти Одеса Нідерланди

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