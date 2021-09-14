Винний завод в Одесі приватизують за 235 мільйонів – вчетверо дорожче за стартову ціну

фото: фонд держмайна

14 вересня відбувся приватизаційний аукціон майнового комплексу "Одесавинпром", зі стартової ціни 65,3 млн грн він "пішов з молотка" за 234,9 млн грн – тобто у 3,6 рази дорожче.

Про це йдеться у даних Prozorro.sale.

За комплекс змагалися 12 компаній з пропозиціями від 65,3 млн грн до 234,9 млн грн.

Найвищу ціну за лот запропонувало одеське ТОВ "КАПЛОР 7". Її керівницею, згідно YouControl, є Наталія Голуб. Товариство займається виробництвом виноградних вин і зареєстровано у 2017 році.

У разі відмови компанії купувати "Одесавинпром" пропозиція перейде до ТОВ "СІТІ БОРД СЕРВІС" із другою найбільшою пропозицією у 234,2 млн грн. Товариство займається рекламою.

Переможець торгів отримає у власність, зокрема, виробничі корпуси, складські приміщення виготовленої продукції, підвали для обробки та зберігання вина. Нерухомість підприємства загальною площею понад 22 тис. м² розташована в Одесі на вулицях Французький бульвар, Наливна та Отамана Головатого.

Підприємство "Одесавинпром" започатковане ще у 1857 році професором медицини Віктором Енно та французьким купцем Франсуа Нуво. Наразі потужності "Одесавинпром" орендуються приватною компанією – ПАТ "Одесавинпром".

Компанія є виробником, зокрема, ігристих вин "Французький бульвар". У першій половині 2021 року вона отримала 14 млн грн збитку.

Договір оренди майнового комплексу "Одесавинпром" є також одним з найдорожчих, укладених державою у першому півріччі. Після проведення аукціону на продовження оренди щомісячні платежі зросли майже вдвічі – на 411,8 тис грн – до 751,3 тис грн.

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Економічна правда