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На "Укрзалізниці" викрили нову схему: могла призвести до аварій поїздів

Вівторок, 14 вересня 2021, 16:53
 
фото: сбу

Правоохоронці викрили схему закупівлі неякісної продукції для Укрзалізниці на понад 25 млн гривень – використання цих матеріалів на коліях могло призвести до аварій потягів.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ

Деталі: За даними слідства, службовці Регіональної філії "Південно-західна залізниця" організували схему отримання грошей на закупівлі прокладок для рейкових колій.

Для реалізації оборудки вони залучили столичну фірму, яка у 2020-21 роках продала держпідприємству партію гумових прокладок для колій.

Зазначається, що закупівлю проводили в обхід встановленої процедури і без належного контролю якості товару.

Прокладки виготовляли з дешевих і неякісних матеріалів, але продавали їх за цінами високоякісної продукції, за яку "Укрзалізниця" перерахувала понад 25 млн грн. 

 
фото: сбу

За даними СБУ, частину з цих коштів зловмисники вивели у тінь.

Під час обшуків правоохоронці виявили фінансові документи із доказами протиправної діяльності, а також ймовірно підроблені документи контролю якості та використання придбаних запчастин.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

На вилучену продукцію наклали арешт.

Готується повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Українська правда

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