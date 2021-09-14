У Москві знову оштрафували Facebook, Telegram та Twitter – не хочуть видаляти "заборонений контент"
Вівторок, 14 вересня 2021, 15:35
Суд в Москві знову на мільйони оштрафував Facebook, Telegram та Twitter через відмову "видалити заборонений в Росії контент".
Деталі: Зазначається, що Facebook оштрафували за п'ять "правопорушень" на суму у 21 млн рублів.
Тепер у соцмережі загальна сума штрафів - понад 90 мільйонів.
Також оштрафований Telegram на 9 млн, загальна сума - 35 млн рублів.
Twitter отримав ще один штраф на 5 млн.
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