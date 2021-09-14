Ставайте донором крові та рятуйте життя разом із журналістами УП

23 вересня у редакції "Української правди" відбудеться виїзний День донора.

Окрім журналістів, участь у ньому зможуть взяти учасники Клубу УП.

Ініціатива покликана популяризувати неродинне донорство крові.

Кров, зібрану від журналістів та учасників Клубу УП, доставлять до Київського центру крові та розподілять по лікарнях, в залежності від потреб.

Тривалість процедури донації — до 15 хвилин. З цільної крові виділятиметься еритроцитна маса, яка буде використана вже протягом перших 40 днів після донації, а також плазма, яка може зберігатися протягом наступних трьох років.

Чому донорство — це важливо?

✓ Це благородно. Одна донація рятує три життя.

✓ Це необхідно. Кожна 4 людина протягом життя потребує донорської крові.

✓ Неродинні донори-волонтери відіграють важливу роль у забезпеченні потреб Києва у крові й становлять 41% від усіх донорів, решта 59% — це родичі пацієнтів, які стають донорами вимушено. Іншими словами: саме завдяки неродинним донорам створюються запаси крові, й це допомагає рятувати життя без зволікань.

✓ Потреба у донорській крові часто є терміновою, наприклад, для постраждалих у ДТП або на виробництві, під час складних пологів та хірургічних втручань.

✓ Кров та її компоненти необхідні людям з гематологічними хворобами. За даними ЦГЗ, одна дитина, яка лікується від онкозахворювання, потребує близько 40 донорів протягом всього лікування.

✓ Це корисно. Донори живуть на 5 років довше.

Як записатися на День донора в редакції УП?

"Українська правда" організовує виїзний День донора у центрі Києва, у своїй редакції біля метро "Золоті ворота". Щоб долучитися до ініціативи редакції, необхідно заповнити форму реєстрації. Перед тим ознайомтеся, будь ласка, з тимчасовими та абсолютними протипоказами до донорства.

Як відбуватиметься День донора в редакції УП?

Донації відбуватимуться в окремо виділеному приміщенні редакції "Української правди", де розміститься виїзна бригада медиків Київського центру крові. Перед тим усіх потенційних донорів огляне лікар. Додаткових аналізів волонтерам самостійно здавати не потрібно.

Журналіст Роман Романюк вже став донором і зняв про це детальний сюжет, аби зафіксувати, що здавання крові — це доволі швидкий та легкий процес. Подивіться відео.

Приємні бонуси для донорів:

✓ Напишіть на ім’я керівника вашої установи, що 23 вересня ви плануєте стати донором крові, й отримаєте у цей день гарантований законодавством вихідний. Плюс матимете право на ще один додатковий вихідний протягом року.

✓ Кожен донор крові отримує 73 гривні компенсації від держави на харчування.

✓ Усі, хто здасть кров разом із редакцією УП, отримають мерч у подарунок, а також портрети від одного з найкращих фотографів України Дмитра Ларіна.

Увага! Донори при собі повинні мати паспорт та ідентифікаційний код.