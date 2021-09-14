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Держпродспоживслужба пропонує створити лабораторію для перевірки якості вина

Вівторок, 14 вересня 2021, 09:45
 
unsplash

Держпродспоживслужба пропонує створити лабораторію для проведення аналізу якості виноробної продукції, оскільки інших можливостей, щоб прибрати з полиць неякісні вина сумнівного походження, на сьогодні немає.

Про це на прес-конференції заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, передає "Укрінформ".

"Для того, щоб прибрати з полиць магазинів неякісні вина сумнівного походження, потрібно мати можливість для широкого виявлення.

Тож, Держпродспоживслужба пропонує створити лабораторію з проведення аналізу за якістю виноробної продукції. Ядерно-магнітний резонансний спектрометр для цієї лабораторії буде передбачено в плані закупівель відомства", - заявила Магалецька.

За її словами, лабораторія може бути створена на базі Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, для чого необхідно закупити відповідне обладнання, або така лабораторія може бути створена бізнесом і акредитована за встановленою процедурою.

Голова Держпродспоживслужби додала, що проблема фальсифікації виноробної продукції існує не лише в Україні.

"Скандал з фальсифікацією вина, яке йде на експорт, в тому числі у Східну Європу, відбувається в такій країні як Італія. Один з найбільш відомих прикладів - це затримання поліцейськими цієї країни організованої групи, які підробляли і відправляли на експорт тосканські вина дуже відомої марки. І, на жаль, сума операцій була на рівні 400 тис євро на місяць", - розповіла керівниця відомства.

У Держпродспоживслужбі також закликали споживачів проявляти пильну увагу до якості продукції, купувати вино в офіційних торговельних мережах, звертати увагу на маркування і у разі сумнівів щодо якості продукції звертатися за допомогою до Держпродспоживслужби.

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Держпродспоживслужба виноробство

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