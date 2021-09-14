Альона Шевцова, акціонер IBOX BANK створила оновлений інтерактивний простір

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Опановувати сучасні знання та навички для майбутньої професії студентам Інституту міжнародних відносин від сьогодні значно легше та цікавіше. З початком нового навчального року тут була відкрита перша іменна аудиторія, що вміщує інтерактивний освітній простір та самонавчаючі технології.

Аудиторія Інституту міжнародних відносин КНУ оснащена сучасними комп'ютерами для виконання будь-яких робочих завдань, інтерактивним дисплеєм, що поєднує функції навчальної дошки, планшета й платформи для трансляцій та медійною студією на дві камери для проведення дистанційних конференцій й лекцій.

Проєкт був реалізований за підтримки Альони Шевцової, CEO fintech компанії LeoGaming, акціонера транзакційного банку IBOX BANK.

Модернізацію та оновлення освітнього простору підтримали Віктор Ющенко, третій Президент України, голова Наглядової ради міжнародної платіжної системи LEO; Петро Мельник, голова правління IBOX BANK; Володимир Бугров, ректор КНУ імені Тараса Шевченка; Валерій Копійка, директор Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

"Наша випускниця бакалаврату 2010 року і 2012 року магістратури Інституту міжнародних відносин, Альона Шевцова із компанією та своїми колегами, друзями зробила ось такий подарунок для рідного інституту, в такий спосіб подякувавши за здобуту науку" - розповідає Володимир Бугров, ректор КНУ імені Тараса Шевченка.

Інститут вже 7 років практикує ендаумент-фонд - доброчинну пожертву коштів приватного бізнесу і відкриття інтерактивного освітнього простору доводить, що заради масштабної цілі бізнес готов підтримувати освіту та залучати таланти із студентської лави.

"Рішенням наглядової ради MПС LEO та IBOX BANK ми закріпили річну програму підтримки талановитих студентів, яка передбачає як стипендіальні виплати, стажування та подальшу кар’єру в банку та фінансовій компанії. Для нас важливо, щоб решта з 73 комерційних банків теж наслідувала такий приклад, адже саме від колаборації бізнесу та освіти залежить як конкурентна перевага країни в цілому, так і бізнес-клімат" - розповідає Альона Шевцова.

Загальна вартість проєкту та сума інвестицій в ремонт, оснащення центру інтерактивного навчання склала понад 1,5 млн грн, без урахування власних коштів основного мецената Альони Шевцової.

Як зазначив Віктор Ющенко, третій Президент України та голова Наглядової ради міжнародної платіжної системи LEO: "Про освітній потенціал треба дбати, це єдиний спосіб ефективно передавати практику знань з одного покоління іншому, адже освітній рівень - це гідність нації та конкурентоспроможність економіки."

Перша іменна аудиторія для Інституту міжнародних відносин, що була створена за підтримки LeoGaming та IBOX BANK - наочна ілюстрація як соціально відповідальний бізнес має залучати таланти, створюючи умови для розвитку та начання.