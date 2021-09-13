Зелена економіка та віртуальні активи: НБУ представив політику на 2022 рік

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Рада Національного банку ухвалила основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік і середньострокову перспективу, до яких додав розділи щодо принципів сталого фінансування та віртуальних активів.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Так, чільними критеріями успішності монетарної політики залишатимуться заякореність інфляційних очікувань на рівні цільового показника. Також – відповідність фактичної інфляції її цільовим значенням у середньостроковій перспективі.

Регулятор планує мінімізувати використання валютних інтервенцій та продовжить валютну лібералізацію, кінцевою метою якої є перехід до вільного руху капіталу.

Крім того, основні засади доповнено розділами щодо політики в сфері обігу віртуальних активів, а також стосовно врахування в монетарній політиці кліматичних змін і принципів сталого фінансування.

Це сприятиме становленню в Україні потужної "зеленої" економіки за зразком провідних європейських країн, кажуть в НБУ.

Також регулятор слідкуватиме, аби законодавче регулювання та робота ринку віртуальних активів узгоджувалися з цілями цінової та фінансової стабільності в Україні. Крім того, регулятор приділятиме увагу моніторингу та мінімізації ризиків, пов’язаних із поширенням віртуальних валют та встановленню дієвих засобів контролю за ними.

Під час прийняття монетарних рішень НБУ зважатиме на екологічні, соціальні та управлінські аспекти. У довгостроковій перспективі вони матимуть суттєвий вплив на роботу трансмісійного механізму монетарної політики, розвиток фінансової системи та економіки України.

"Для забезпечення стійких темпів економічного зростання Національний банк разом з Урядом України працюватиме над посиленням координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики, докладатиме всіх зусиль для структурної перебудови економіки, реалізації програм поліпшення доступу до кредитів, формування довгострокових інвестресурсів", – коментує голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

У регуляторі зауважили, що важливим елементом такої координації є Меморандум між урядом та НБУ про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності.

Економічна правда