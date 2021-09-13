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McDonald’s в Україні планує відкрити ресторани ще в трьох обласних центрах

Понеділок, 13 вересня 2021, 15:55
 
McDonald's

McDonald's планує в найближчому майбутньому відкрити заклади у Кропивницькому, Чернівцях та Ужгороді. Також планується відкриття у Маріуполі.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив директор з розвитку McDonald's Ukraine Віталій Стефурак.

"З'являться заклади в Кропивницькому, Чернівцях та Ужгороді. І це буде означати, що у всіх обласних центрах уже будуть наші ресторани. Плюс йдемо в великі міста, де ми ще не представлені, наприклад, в Маріуполь", - розповів Стефурак.

За його словами, у найближчі кілька років McDonald's має намір відкрити заклади в усіх сателітах столиці.

"Наша мета протягом декількох років повністю "закрити" всі сателіти Києва. Зараз ми в Бучі, Броварах, Борисполі, розглядаємо Ірпінь і інші міста", - додав він.

Аналогічне завдання, за його словами, ставиться і щодо передмість і міст-сателітів Харкова, Львова, Дніпра і Одеси.

"У містах-мільйонниках і сателітах нас цікавлять в першу чергу окремі ділянки, на яких можуть бути розташовані установи з McDrive, з усіма каналами продажів, які зараз в Україні", - пояснив Стефурак.

Перший заклад McDonald's в Україні відкрився 24 травня 1997 року Києві. Наразі мережа McDonald's в Україні налічує 104 ресторан у 24 містах.

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McDonald's

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