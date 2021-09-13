Шевченко попередив про фейкові акаунти, які надсилають повідомлення від його імені

фото: нбу

Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що шахраї створили фейкові акаунти в соцмережі Facebook та надсилають повідомлення від його імені.

Про це він повідомив у Facebook.

"Мені стало відомо про існування кількох фейкових акаунтів у фейсбуці, які видають себе за мене та навіть вдаються до таких неприпустимих речей - надсилають нібито від мого імені повідомлення моїм друзям.

Для мене важливі безпека та приватність кожного підписника та друга, тому я одразу відкрито повідомляю про виявлення цих шахраїв", - написав Шевченко.

Голова НБУ нагадав, що у соцмережі Facebook справжніми акаунтами, які висвітлюють його роботу та роботу Національного банку, є:

офіційний акаунт голови НБУ – https://www.facebook.com/KyryloShevchenkoCEO

особистий акаунт Кирила Шевченка – https://www.facebook.com/keskiev

офіційний акаунт Нацбанку – https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/

Також існують тематичні сторінки проєктів НБУ, посилання на які є на офіційному сайті, додав він.

Економічна правда