Шевченко попередив про фейкові акаунти, які надсилають повідомлення від його імені
Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що шахраї створили фейкові акаунти в соцмережі Facebook та надсилають повідомлення від його імені.
Про це він повідомив у Facebook.
"Мені стало відомо про існування кількох фейкових акаунтів у фейсбуці, які видають себе за мене та навіть вдаються до таких неприпустимих речей - надсилають нібито від мого імені повідомлення моїм друзям.
Для мене важливі безпека та приватність кожного підписника та друга, тому я одразу відкрито повідомляю про виявлення цих шахраїв", - написав Шевченко.
Голова НБУ нагадав, що у соцмережі Facebook справжніми акаунтами, які висвітлюють його роботу та роботу Національного банку, є:
- офіційний акаунт голови НБУ – https://www.facebook.com/KyryloShevchenkoCEO
- особистий акаунт Кирила Шевченка – https://www.facebook.com/keskiev
- офіційний акаунт Нацбанку – https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/
Також існують тематичні сторінки проєктів НБУ, посилання на які є на офіційному сайті, додав він.
Економічна правда
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