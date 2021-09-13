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Суд у Нідерландах визнав таксистів Uber найманими працівниками

Понеділок, 13 вересня 2021, 14:40
 
unsplash

Окружний суд Амстердаму своїм рішенням постановив, що таксисти, які працюють через платформу Uber, фактично є найманими працівниками і компанія повинна відповідно наймати їх та виплачувати винагороду згідно з колективним договором. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Позов ініціювала профспілка таксистів FNV через незгоду з підходами компанії. Зокрема, як вони стверджують, більшість водіїв заробляють менше, ніж мінімальна заробітна плата. Профспілка вимагала від компанії скоригувати свою політику і платити водіям згідно з колективним трудовим договором для таксистів.

У профспілці заявили, що задоволені рішенням, тоді як топ-керівник Uber у Північній Європі Мауріц Шонфельд сказав, що спантеличений ним.

"Ми знаємо, що переважна більшість водіїв хотіли б продовжувати працювати незалежно. Водії не хочуть поступатися своєю свободою обирати коли, як і з ким вони працюють. Тож в інтересах водіїв ми будемо подавати апеляцію і будемо покращувати нашу платформу в Нідерландах", - заявив він. 

Справи щодо умов співпраці таксистів з Убер подавали також у Британії, Бельгії, Швейцарії. У Британії суд також визнав водіїв, які працюють через платформу, найманими працівниками з правом на мінімальну плату та оплачувану відпустку.

Європейська правда

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