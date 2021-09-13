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Кияни зможуть слідкувати за транспортом у "Києві цифровому"

Понеділок, 13 вересня 2021, 11:43
 
фото: кмда

Кияни зможуть відслідковувати рух міського транспорту у смартфоні за допомогою сервісу "Київ цифровий". 

Джерело: Facebook-сторінка "Київ цифровий"

Дослівно: "Подорожувати містом із Цифровим стане ще зручніше. Вже працюємо над новим сервісом – Рух транспорту. Міські автобуси, тролейбуси та трамваї будуть у вашому смартфоні".

Деталі: Як анонсується, з новим сервісом можна буде переглядати маршрути та зупинки міського транспорту, дивитися за рухом транспорту на мапі, а також зберігати потрібні маршрути, щоб мати їх під рукою.

Спершу сервіс працюватиме у бета-версії – і його будуть удосконалювати та доповнювати за відгуками користувачів.

Поки що "Київ цифровий" працює над тестовою версією "Руху транспорту". 

Нагадаємо: Досі розклад громадського транспорту у столиці можна було дивитися на сайті "Київпастрансу", а за актуальним рухом автобусів, трамваїв та тролейбусів можна було слідкувати за мапою на EasyWay.

Українська правда

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транспорт Київ

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