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"Укренерго" шукає незалежних членів до наглядової ради

Неділя, 12 вересня 2021, 15:12

Оператор електромереж "Укренерго" оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради. 

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.

Кінцевим терміном для подання заявок є 24 вересня 2021 року. 

Потенційні кандидати повинні відповідати таким вимогам:

  • Вища освіта, бажано в таких сферах, як "Енергетика", "Управління та адміністрування", "Економіка", "Фінанси", "Аудит", "Міжнародні відносини", "Право";
  • Не менше 5 років досвіду управління;
  • Знання національного та європейського ринку електроенергії, тенденцій та перспектив розвитку електроенергетичного сектору, розуміння специфіки європейської мережі операторів систем передачі електроенергії;
  • Розуміння особливостей європейських інституцій, включаючи Європейську Комісію та Енергетичне Співтовариство тощо;
  • Досвід взаємодії з регуляторами енергетики на національному та/або міжнародному рівнях;
  • Володіння українською та/або англійською мовами;
  • Повна цивільна дієздатність;
  • Відсутність непогашених судимостей;
  • Дотримуватися принципів неупередженості та доброчесності;
  • Бездоганна професійна репутація;
  • Кандидат не є і не був протягом останніх шести років засновником, акціонером (учасником), менеджером, невиконавчим директором наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Уряд України застосував санкції.

Нагадуємо:

Термін повноважень діючих членів наглядової ради "Укренерго" закінчується у жовтні 2021 року.

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Економічна правда
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