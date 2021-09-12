"Укренерго" шукає незалежних членів до наглядової ради

Вища освіта, бажано в таких сферах, як "Енергетика", "Управління та адміністрування", "Економіка", "Фінанси", "Аудит", "Міжнародні відносини", "Право";

Не менше 5 років досвіду управління;

Кандидат не є і не був протягом останніх шести років засновником, акціонером (учасником), менеджером, невиконавчим директором наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Уряд України застосував санкції.