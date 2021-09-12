"Укренерго" шукає незалежних членів до наглядової ради
Неділя, 12 вересня 2021, 15:12
Оператор електромереж "Укренерго" оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради.
Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.
Кінцевим терміном для подання заявок є 24 вересня 2021 року.
Потенційні кандидати повинні відповідати таким вимогам:
- Вища освіта, бажано в таких сферах, як "Енергетика", "Управління та адміністрування", "Економіка", "Фінанси", "Аудит", "Міжнародні відносини", "Право";
- Не менше 5 років досвіду управління;
- Знання національного та європейського ринку електроенергії, тенденцій та перспектив розвитку електроенергетичного сектору, розуміння специфіки європейської мережі операторів систем передачі електроенергії;
- Розуміння особливостей європейських інституцій, включаючи Європейську Комісію та Енергетичне Співтовариство тощо;
- Досвід взаємодії з регуляторами енергетики на національному та/або міжнародному рівнях;
- Володіння українською та/або англійською мовами;
- Повна цивільна дієздатність;
- Відсутність непогашених судимостей;
- Дотримуватися принципів неупередженості та доброчесності;
- Бездоганна професійна репутація;
- Кандидат не є і не був протягом останніх шести років засновником, акціонером (учасником), менеджером, невиконавчим директором наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Уряд України застосував санкції.
Нагадуємо:
Термін повноважень діючих членів наглядової ради "Укренерго" закінчується у жовтні 2021 року.
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