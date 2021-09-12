ЗМІ: Маск просить персонал працювати "супер хардкорно", щоб вчасно поставляти Tesla

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Директор Tesla Ілон Маск попросив співробітників "пройти супер хардкор", щоб забезпечити вчасну доставку авто у 3 кварталі.

Про це він написав співробітникам у листі, передає reuters.

"Цього разу хвиля доставки кварталу є надзвичайно високою, оскільки ми страждали (як і вся промисловість) від надзвичайно серйозного дефіциту деталей на початку цього кварталу", - сказав він у електронному листі.

Він сказав, що Tesla побудувала "багато автомобілів з відсутніми деталями, які потрібно було додати пізніше".

"Це найбільша хвиля в історії Tesla", - сказав він, маючи на увазі кінець кварталу.

У ЗМІ зазначили, що Маск традиційно надсилає співробітникам електронні листи майже наприкінці майже кожного кварталу.

Нагадуємо:

Tesla опублікувала рекордні щоквартальні поставки автомобілів за квартал-червень, але Маск заявив у липні, що зростання її виробництва на решту цього року буде визначатися глобальною ситуацією з дефіцитом чіпів, яка "залишається досить серйозною".