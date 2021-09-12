Крим, Іран, Куба: Xiaomi почала блокувати смартфони в "заборонених" країнах та територіях

З Ірану, Куби, Сирії та Судану, Північної Кореї та Криму почали приходити повідомлення про блокування смартфонів Xiaomi.

Про це пише портал XDA Developers.

Після декількох днів використання користувачі в цих регіонах бачать на екрані блокування наступне повідомлення:

"Політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на території, на якій ви намагалися активувати його. За додатковою інформацією звертайтеся безпосередньо до продавців".

Нагадуємо:

В Умовах використання Xiaomi вказано, що покупцям забороняється експортувати телефони в певні регіони. Однак в ньому не вказано, що він буде блокувати телефони, що експортуються в ці регіони.

"Контракт і все продані товари підпадають під дію чинних законів про експортний контроль, включаючи, крім іншого, закони про експортний контроль США і власної юрисдикції Покупця. Покупець не буде експортувати будь-які товари, придбані у Продавця, в будь-яку країну або територію або куди-небудь, якщо це заборонено законами про експортний контроль. Заборонені країни і території включають Кубу, Іран, Сирію, Північну Корею, Судан і Кримський регіон. Якщо Покупець планує експортувати будь-які Товари, придбані у Продавця, в іншу країну, Покупець повинен отримати необхідні експортні ліцензії (або інші урядові дозволи) перед цим", - йдеться у повідомленні компанії.