ДТЕК програв суд по справі скасування плати за передачу електроенергії мережами держкомпанії

8 вересня 2021 року Верховний Суд задовольнив касаційні скарги НКРЕКП та НЕК "Укренерго" проти АТ "ДТЕК Західенерго" щодо скасування плати за передачу електроенергії мережами НЕК "Укренерго" під час її експорту.

Про це йдеться на сайті регулятора

"Відповідно до рішення ВСУ, українські підприємства – експортери електроенергії зобов'язані оплачувати послуги НЕК "Укренерго" з передачі електричної енергії і диспетчерського управління під час її експорту", - йдеться у повідомленні

Там також зазначити, що тепер експортери електроенергії, як і всі інші учасники ринку, сплачуватимуть тариф на передачу.

Нагадуємо:

"ДТЕК Західенерго" в лютому 2020 року звернулося до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою скасувати постанову НКРЕКП від 7 лютого 2020 року №360, якою було затверджено обов'язкову плату за передачу електроенергії під час її експорту.