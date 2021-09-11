На ринку електроенергії з’явився ціновий індикатив

Зміни до законодавства, дозволяють сформувати індикатив цін на електроенергію на основі ціни на ринку двосторонніх договорів (РДД), який є основою електроенергетичного ринку.

Про це повідомляє Українська енергетична біржа.

З метою стабілізації цін на ринку електричної енергії України, які були викликані високою ціновою волатильністю ринку "на добу наперед" (РДН), було вжито заходів, з метою відходу від ціноутворення з прив’язкою до РДН.

Нагадуємо:

У липні на ринку електроенергії відбувся рекордний обвал цін на електроенергію, який призвів до збитків для учасників ринку. Постраждали і трейдери, і генерація.

Представники енергетичного регулятора звинуватили трейдера Ріната Ахметова в маніпуляціях і тиску на владу з метою добитися необхідних для донецького бізнесмена рішень.

В Ахметова звинувачення відкинули та заявили, що в усьому винен регулятор, який сам створює умови для маніпуляцій на ринку, дозволяючи працювати на ньому трейдерам-спекулянтам.