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42% підприємців не готові до локдауну — опитування OLX

Субота, 11 вересня 2021, 17:07

4 з 10 підприємців в онлайні вважають, що їхній бізнес не готовий до можливих карантинних обмежень. 

Про йдеться в опитуванні OLX.

"Напередодні активного бізнес-сезону попри можливі карантинні обмеження підприємці продовжують розвивати своє діло в онлайні. Звісно, переваги у тих, хто пропонує локальну продукцію і послуги або ж взагалі має власне підприємство", - йдеться у повідомленні. 

  • 29% респондентів, які надають послуги, не відчули впливу пандемії. 
  • 22% замовляють продукцію в Україні та стверджують, що швидкість постачання не змінилася. Тривалішим очікування товарів у межах країни стало лише для кожного десятого власника бізнесу. 
  • 16% підприємців, які замовляють товари з-за кордону, зазначили, що постачання стало довшим, а для 3% — взагалі неможливим.

42% підприємців вважають, що їхній бізнес не готовий до чергового локдауну, у той час, як інші продовжують шукати правильні рішення. Серед них:

  1. Активне ведення онлайн-магазину
  2. Збільшення товарозапасів
  3. Інвестиції у рекламні послуги

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Економічна правда
Укр / Рус
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