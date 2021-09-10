Twitter тестує функцію маркування ботів

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Twitter тестує функцію маркування автоматизованих облікових записів (бот-акаунтів) - так хочуть допомогти користувачам комфортніше користуватися соцмережею.

Про це повідомляється у блозі соцмережі.

"Приклади автоматизованих облікових записів, які ви можете побачити у Twitter, включають ботів, які допомагають знайти призначення вакцин та системи раннього попередження про катастрофи. Коли ці облікові записи повідомляють вам, що вони автоматизовані, ви краще зрозумієте їх призначення під час взаємодії з ними", - пояснили в компанії.

Повідомляється, що ця функція покликана відрізняти "хороші" боти від спаму. На сторінках профілю бот-акаунта з'явиться відповідна позначка "автоматизований обліковий запис".

Наразі обмежена кількість людей бере участь у тестуванні.

Нагадаємо:

Соцмережа Twitter дозволить відзначати твіти з інформацією, яка вводить в оману - спочатку нова функція, котра проходить тестування, з'явиться у користувачів зі США, Південної Кореї та Австралії.

Економічна правда