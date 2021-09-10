Всі розділи
Укр / Рус

Twitter тестує функцію маркування ботів

П'ятниця, 10 вересня 2021, 17:55
 
Unsplash

Twitter тестує функцію маркування автоматизованих облікових записів (бот-акаунтів) - так хочуть допомогти користувачам комфортніше користуватися соцмережею.

Про це повідомляється у блозі соцмережі.

"Приклади автоматизованих облікових записів, які ви можете побачити у Twitter, включають ботів, які допомагають знайти призначення вакцин та системи раннього попередження про катастрофи. Коли ці облікові записи повідомляють вам, що вони автоматизовані, ви краще зрозумієте їх призначення під час взаємодії з ними", - пояснили в компанії.

Повідомляється, що ця функція покликана відрізняти "хороші" боти від спаму. На сторінках профілю бот-акаунта з'явиться відповідна позначка "автоматизований обліковий запис".

Наразі обмежена кількість людей бере участь у тестуванні.

Нагадаємо:

Соцмережа Twitter дозволить відзначати твіти з інформацією, яка вводить в оману - спочатку нова функція, котра проходить тестування, з'явиться у користувачів зі США, Південної Кореї та Австралії.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Twitter соцмережі

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Twitter тестує функцію позначення твітів із фейками 18 серпня 2021, 09:50
Twitter призупинив верифікацію профілів  15 серпня 2021, 18:00
Twitter оновив шрифт і змінив колір кнопки "Читати" 12 серпня 2021, 14:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!