Twitter тестує функцію маркування ботів
Twitter тестує функцію маркування автоматизованих облікових записів (бот-акаунтів) - так хочуть допомогти користувачам комфортніше користуватися соцмережею.
Про це повідомляється у блозі соцмережі.
"Приклади автоматизованих облікових записів, які ви можете побачити у Twitter, включають ботів, які допомагають знайти призначення вакцин та системи раннього попередження про катастрофи. Коли ці облікові записи повідомляють вам, що вони автоматизовані, ви краще зрозумієте їх призначення під час взаємодії з ними", - пояснили в компанії.
Повідомляється, що ця функція покликана відрізняти "хороші" боти від спаму. На сторінках профілю бот-акаунта з'явиться відповідна позначка "автоматизований обліковий запис".
Наразі обмежена кількість людей бере участь у тестуванні.
Нагадаємо:
Соцмережа Twitter дозволить відзначати твіти з інформацією, яка вводить в оману - спочатку нова функція, котра проходить тестування, з'явиться у користувачів зі США, Південної Кореї та Австралії.
Економічна правда
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