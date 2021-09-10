Разумков про звільнення міністрів: Три-чотири – досить реалістично

фото: прес-служба ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що наступного тижня парламент може відправити у відставку трьох чи чотирьох міністрів уряду Дениса Шмигаля.

Джерело: підсумковий брифінг Разумкова у парламенті

Пряма мова: "Я думаю, що цифра 3-4 достатньо реалістична (щодо того, скільки міністрів можуть втратити посади в Кабінеті міністрів – ред.).

Деталі: На зауваження, що спершу говорили про трьох кандидатів на відставку з Кабміну, а тепер про п'ятьох-шістьох, Разумков пожартував: "Це наступного тижня буде – там ще більше може бути".

Прізвища спікер не назвав: "Некоректно, тому що хтось із колег з уряду може самостійно піти у відставку, когось може прем'єр подавати – це точно не моя зона відповідальності це коментувати".

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Українська правда