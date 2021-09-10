Bosch може відкрити завод в Україні

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Німецька компанія "Роберт БОШ ЛТД" розглядає можливість відкриття в Україні потужності з виробництва електроінструментів.

Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка з уповноваженим представником та президентом групи Bosch в Україні, Росії, Республіці Білорусь, Центральній Азії, Монголії і на Кавказі Штеффаном Хоффманном.

"Україна для нас – цікавий та важливий регіон для інвестування. Маємо серйозні наміри організувати тут потужності з виробництва електроінструменту. Наразі у процесі дослідження локація для виробництва, аналіз близькості ринків збуту, кваліфікованої робочої сили та організаційні питання", - зазначив під час зустрічі Хоффманн.

Любченко поінформував представників "Роберт БОШ ЛТД" про преференції, які уряд підготував для інвесторів, що будуть розвивати бізнес в Україні.

"У нас повністю готовий законодавчий пакет для підтримки стратегічних інвесторів, так звані інвестняні. Умови – інвестиції понад 20 млн євро, створення понад 80 робочих місць, зарплата, вища за середню у регіоні. Натомість ми пропонуємо дуже привабливі умови – податкові пільги, митні преференції при ввезенні обладнання та багато іншого.

Також днями Верховна Рада підтримала проєкт закону про індустріальні парки, яким також передбачені численні стимули для інвесторів. Уряд України здійснює послідовну та прагматичну політику для підтримки інвесторів", - повідомив Любченко.

Також під час зустрічі сторони обговорили важливі для України напрямки розвитку економіки у сферах декарбонізації, зеленої енергетики, накопичення енергії.

Економічна правда