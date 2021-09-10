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Суд дозволив будувати багатоповерхівки у селах

П'ятниця, 10 вересня 2021, 09:00
 
ЖК Одеський Бульвар у Новосілках
лун

Громадська організація "КУБ" виграла у суді справу щодо скасування заборони на будівництво багатоповерхових будинків у селах із населенням понад 1 тисяча осіб.

Про це йдеться в постанові Шостого апеляційного адміністративного суду Києва за результатами розгляду рішення Окружного адмінсуду.

Так, апеляційний суд відхилив скаргу Міністерства розвитку громад і територій на рішення Окружного адмінсуду про визнання протиправним скасування наказу міністерства про закріплення в державних будівельних нормах заборони на будівництво багатоповерхових будинків у селах із населенням понад 1 тис осіб і кварталах садибної забудови.

"З 2 вересня рішення набрало законної сили та відповідні норми ДБН більше не діють. Це відкриває вікно можливостей для забудовників у передмісті столиці", – повідомив старший партнер юридичної компанії TOTUM Юрій Хапко.

Згідно зі скасованим судом пунктом ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", максимальна допустима висота житлової забудови в селах із населенням понад 1 тис. осіб становить 12 м (чотири поверхи). Розміщення багатоквартирних (секційних) будинків у кварталах садибної забудови не допускається.

У містах з населенням до 50 тисяч забороняється будувати будинки вище 27 метрів (до 9 поверхів включно), з населенням 50-100 тисяч – понад 48 метрів (до 16 поверхів включно). 

З позовом до міністерства про скасування окремих положень ДБН щодо висотності забудови звернулась громадська організація "Коло українських будівельників".

Економічна правда

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нерухомість будівництво суд Мінрегіон

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