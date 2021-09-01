Подати документи для реєстрації шлюбу тепер можна через "Дію" – Шмигаль
Середа, 1 вересня 2021, 18:05
Українці відтепер можуть подати документи для реєстрації шлюбу на порталі "Дія" - через застосунок також можна буде оплатити адміністративний збір.
Про це за підсумками засідання уряду повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.
"В Україні з’явилася можливість реєстрації актів цивільного стану онлайн. Подати документи про намір одружитися або оплатити адміністративний збір за цю послугу відтепер можна буде через портал "Дія".
Всі ці зміни спрямовані на те, аби взаємодія людей із державою проходила максимально зручно та комфортно", - написав він.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua