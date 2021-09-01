Очікування бізнесу у серпні зросли до найліпших з 2019 року

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Бізнес у серпні поліпшив оцінки економічного стану своїх підприємств, індекс очікувань ділової активності за місяць зріс до 53,4 з 50,8 у липні – це найкраще значення з жовтня 2019 року.

Про це повідомляє Нацбанку з огляду на індекс очікувань ділової активності (ІОДА).

Причинами зростання регулятор називає сприятливу зовнішню кон’юнктуру, високий споживчий попит, зростання бюджетних видатків на розбудову інфраструктури та пожвавлення інвестиційної діяльності.

Найкраще налаштовані щодо своїх економічних результатів підприємства промисловості: у серпні секторальний індекс становив 54.3 проти 51.9 у липні. Вони прогнозують зростання обсягів виготовленої продукції, а також зростання чисельності працівників.

У сфери послуг найсуттєвіше серед усіх секторів посилили оптимістичні настрої щодо власних економічних перспектив: секторальний індекс у серпні зріс до 54.1 з 50.1 у липні. Респонденти очікують зростання обсягу наданих послуг, нових замовлень.

Підприємства торгівлі вперше з квітня позитивно оцінили результати своєї діяльності: секторальний індекс у серпні зріс до 51.1 із 49.7 у липні. Респонденти поліпшили очікування щодо обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу.

У будівництві четвертий місяць поспіль позитивно оцінюють свої результати: у серпні секторальний індекс становив 53.0 проти 55.6 у липні. Респонденти зберігають високі оцінки щодо обсягу будівництва та нових замовлень та третій місяць поспіль демонструють оптимізм щодо загальної чисельності працівників.

На тлі високих очікувань щодо зростання цін на сировину та матеріали підприємства всіх секторів економіки прогнозують подорожчання власної продукції/послуг.

Економічна правда