Майже банкрут: Glusco почала віддавати свої АЗС в оренду

пресслужба glusco

Мережа АЗК Glusco ухвалила рішення здати в оренду 6-7 автозаправних комплексів для покриття операційних витрат.

Про це повідомив представник топ-менеджменту компанії, передає enkorr.

"Мережа – фактично банкрут. Торгівля газом і робота магазинів не забезпечують покриття поточних витрат, тому ми ухвалили рішення здати кілька станцій в оренду, щоб перекрити нестачу коштів на утримання мережі і персоналу", – розповів він виданню.

За його словами, в оренду буде здано 6-7 АЗК. На сьогоднішній день два комплекси вже приступили до роботи під брендом WOG, один - під KLO і ще один – під "БРСМ". Всі вони знаходяться в Києві.

За словами співрозмовника, компанія вела переговори з більшістю основних учасників ринку, будучи зацікавленою в отриманні максимальної вигоди від здачі станцій.

Що стосується майбутньої зміни власника мережі Glusco і його позиції щодо передачі станцій в оренду, співрозмовник видання сказав, що договори не передбачають тривалих термінів оренди і в будь-якому випадку у орендарів буде часовий лаг завершення роботи на комплексах Glusco.

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Нагадуємо:

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19 серпня Socar New Energy Ltd повідомила своїх українських контрагентів про перейменування в SNEL Energy Limited, що може бути пов'язано зі зміною бенефіціарів компанії.