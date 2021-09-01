Укрзалізниця витратила 160 мільйонів на модернізацію електричок

укрзалізниця

"Укрзалізниця" модернізувала три приміських поїзди, на що спрямувала 158 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що в ході модернізації поїзди зробили інклюзивними та пристосованими для подорожей маломобільних людей. Одна з таких електричок наразі курсує на фастівському напрямку, який є одним із найбільш популярних. Ще дві найближчим часом вийдуть на маршрути.

"Наразі розробляється комплексна стратегія розбудови інклюзивних вокзальних комплексів, які будуть зручними для всіх груп маломобільних людей як з позиції навігації та логістики, так і з позиції сервісу та безпосередньо посадки у вагон", - розповідають в компанії.

Так, до кінця року Укрзалізниця планує модернізувати з урахування елементів безбар'єрності ще 4 поїзди. У подальшому темпи відновлення парку приміських поїздів планується нарощувати. Модернізовані поїзди мають вагони, обладнані для доступу людей з інвалідністю, встановлені пандуси, кнопки виклику поїзної бригади, а всі вказівники нанесені шрифтом Брайля. Замінено низку систем та деталей інтер'єру, встановлено кріплення для велосипедів.

Усі роботи з ремонту поїздів виконано на потужностях Укрзалізниці — на Київському електровагоноремонтному заводі.

Нагадуємо:

Укрзалізниця до кінця 2021 року планувала провести на власних виробничих потужностях капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів.

Економічна правда