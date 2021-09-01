Польський концерн планує вийти на український ринок нафтопродуктів

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Польський нафтоконцерн Orlen має план виходу на український ринок нафтопродуктів.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Нещодавно вони були. На жаль, я не зміг з ними зустрітися. Але від своїх колег знаю, що вони прийшли з реальним планом виходу на український ринок. Це супер", – сказав Галущенко.

За словами міністра, концерн розглядає можливість викупу мереж і входу в кілька сегментів, зокрема в нафтопереробку і нафтохімічний сектор.

Разом з тим міністр припустив, що в цьому процесі можуть виникнути деякі проблеми, пов'язані, зокрема, з браком в Україні нафти власного видобутку.

"Вони (Orlen, - ред) також розуміють, що нафта в Україні не є предметом видобутку. Ми повинні її десь взяти... Максимум, можемо замість нафтопродуктів купувати нафту, але в чому тоді сенс? І чи будуть інвестиції в Україну, якщо поруч Мажейкяйський НПЗ у Литві, що входить в Orlen, і кілька інших переробних заводів?", – зазначив Галущенко.

В ході візиту керівництва PKN Orlen в Україну в тому числі обговорювалася можливість покупки роздрібної мережі АЗС "Укрнафта", власниками якої є НАК "Нафтогаз України" і група "Приват" Ігоря Коломойського і партнерів.

Крім того, в ході зустрічей з українськими чиновниками обговорювався ряд питань, в тому числі щодо інвестицій в нафтопереробну галузь, імпорту нафти і ряду інших.

Нагадуємо:

PKN Orlen – одна з найбільших в Центральній Європі нафтопереробних компаній.

Управляє сімома НПЗ в Польщі, Чехії та Литві. Також PKN Orlen управляє мережею з 2 679 АЗС.

Група є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів в Україну.