"Інтертелеком" анонсував обмеження послуг у низці областей і Києві

фото: Інтертелеком

Український оператор CDMA-зв'язку "Інтертелеком" заявив, що з 1 листопада обмежить надання послуг у низці областей та Києві.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Такий крок у компанії пояснюють "поетапним процесом трансформації надання телекомунікаційних послуг та мобільних сервісів".

"Реалізація та впровадження першого етапу були розпочаті 1 травня 2021 року і полягали в обмеженні або повне припинення надання послуг широкосмугового доступу в інтернет (Wi-Fi і ШПД) в переліку регіонів України.

Наступний етап полягає в обмеженні з 1 листопада 2021 року надання послуг мобільного інтернет доступу за допомогою технології CDMA, фіксованого і мобільного широкосмугового доступу в Вінницькій, Житомирській, Київській та м.Київ, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні.

При цьому, телекомунікаційні послуги в повному обсязі будуть збережені на території міста Одеса та Одеської області.

"На території інших областей України реалізована можливість використання послуг голосового зв'язку за технології SIP (інтернет-телефонія)", - пояснили в компанії.

Економічна правда