"Мінус" 600 мільйонів: Служба безпеки викрила схему махінацій з податками в Одесі

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Служба безпеки викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в Одесі, завдяки якій за один рік махінацій з податком на додану вартість держава втратила понад 600 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки.

Викритий конвертаційний центр майже 10 років допомагав десяткам підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній ухилятися від податків. Центр сприяв формуванню фіктивного податкового кредиту та привласненню цільових державних коштів.

Як виявило слідство, зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації.

Для привласнення державних грошей спершу оформляли фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили "оплату" за зобов’язаннями. Згодом звідти зловмисники знімали готівку.

У СБУ також встановили, що ділки надавали "послуги" і зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту. За попередніми підрахунками, загальний обсяг незаконно сформованого ПДВ лише у 2020 році перевищує 600 млн. грн.

Завдяки діяльності центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реалізації низки важливих, зокрема, стратегічних проєктів. Наприклад, для реконструкції причалу Одеського морського порту.

У межах слідства проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях "конвертаційного центру" та за адресами учасників схеми. Вилучено понад 2 млн грн готівки, 123 печатки підконтрольних підприємств та їхні уставні документи. Також – електронні ключі та сформовані документи, що підтверджують протиправну діяльність, бухгалтерську документацію.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Економічна правда