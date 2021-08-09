"Доступних кредитів" за тиждень видали 900 мільйонів

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Від моменту старту програми "Доступні кредити під 5-7-9%" банки видали 21,5 тисячі кредитів на загальну суму 56,7 млрд грн, з яких 909 млн грн – за перший тиждень серпня.

Проц е повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З загальної суми 20,47 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 6,98 млрд грн – на інвестиційні цілі. Найбільше, 29,26 млрд грн підприємці отримали у якості антикризових кредитів.

За тиждень уповноважені банки видали 385 кредитів на загальну суму 909,4 млн грн. На 9 липня Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками.

Раніше Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, надіслав лист до Національного банку та Міністерства фінансів з проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".

В листі заявили, що наразі бюджетні кошти витрачаються переважно не на підтримку бізнесу, що постраждав від карантину та не на фінансування інвестиційних проєктів чи створення нових робочих місць, а на поповнення оборотних коштів платоспроможного бізнесу.

Більше про те, чому "Доступні кредити 5-7-9%" себе не виправдали, яких результатів досягла ініційована Володимиром Зеленським програма та як вона зміниться читайте у статті: Програма не досягла цілі: банки просять згорнути антикризові кредити 5-7-9 від Зеленського

Економічна правда