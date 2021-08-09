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Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо коронавірусних обмежень у Китаї

Понеділок, 9 серпня 2021, 13:30
 
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У понеділок ціни на нафту знизились на 4% на тлі зростання курсу долара США і побоювань, що нові коронавірусні обмеження в Азії, особливо в Китаї, можуть сповільнити глобальне відновлення попиту на паливо.

Про це повідомляє Reuters.

"Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 2,82 долара (4,2%), до 67,88 долара за барель після падіння минулого тижня на 6%.

Ф'ючерси на нафту WTI впали на 2,85 долара (4,3%), до 65,43 долара після падіння майже на 7% минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

"Занепокоєння щодо потенційної ерозії світового попиту на нафту знову виникли через прискорення рівня зараження вірусом Дельта", - пише видання з посиланням на аналітиків RBC.

Аналітики ANZ також звертають увагу на нові обмеження в Китаї, одному із найбільших споживачів нафти у світі, як на основний фактор, що затьмарює перспективи зростання попиту.

Станом на 13:26 9 серпня (за Києвом) ф'ючерси нафти Brent торгувались по 68,17 дол, WTI - 65,75 дол за барель.

Економічна правда

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