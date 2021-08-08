Курс гривні до долара складе 28.2 гривні в кінці року: прогнози КШЕ

Київська школа економіки зробила прогноз курсу гривні до долара, за яким в кінці цього року курс гривні до долара складе 28.2 гривні

Про це свідчать дані прогнозу КШЕ.

Повідомляється, що до кінця цього року валютний ринок буде відносно збалансованим, цьому сприяє кращі можливості для українського експорту і повільне відновлення імпорту.

Однак випробуванням для гривні стане вересень цього року, періоду максимальної виплати зовнішнього боргу в 3 млрд дол. США.

"До кінця року валютний ринок буде відносно збалансованим , проте в довгостроковому періоді девальваційні очікування домінують ", - вказується в повідомленні.

Також заявляється, що в кінці 2021 курс гривні до долара складе 28.2 грн. за дол. США, після чого щорічно буде знецінюватися темпами не вище 3%. В кінці 2023 курс гривні збільшиться до 30 грн за дол. США.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 серпня на рівні 26,83 гривні.











