Skytrax створили рейтинг найкращих аеропортів світу

Британська консалтингова компанія Skytrax назвала найкращі аеропорти світу в 2021 році

Про це повідомляє avianews.

Рейтинг був складений на основі опитування пасажирів зі 100 країн, які протягом майже року (з серпня 2020 по липень 2021) оцінювали 500 аеропортів по всьому світу.

Пасажири оцінили аеропорти за критеріями інфраструктури, черг, сервісу і відношенню персоналу до пасажирів.

У ТОП-10 аеропортів потрапили :

Хамад в Досі Катар Ханеда в Токіо, Японія Чангі в Сінгапурі Інчхон в Сеулі, Південна Корея Наріта в Токіо, Японія Мюнхен, Німеччина Цюріх, Швейцарія Хітроу в Лондоні, Великобританія Кансай в Осаці, Японія

10.Гонконг





