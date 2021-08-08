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Skytrax створили рейтинг найкращих аеропортів світу

Неділя, 8 серпня 2021, 14:30

Британська консалтингова компанія Skytrax назвала найкращі аеропорти світу в 2021 році 

Про це повідомляє avianews

Рейтинг був складений на основі опитування пасажирів зі 100 країн, які  протягом майже року (з серпня 2020 по липень 2021) оцінювали 500 аеропортів по всьому світу.

Пасажири оцінили аеропорти за критеріями інфраструктури, черг, сервісу і відношенню персоналу до пасажирів. 

У ТОП-10 аеропортів потрапили :

  1. Хамад в Досі Катар 
     
  2. Ханеда в Токіо, Японія 
     
  3. Чангі в Сінгапурі 
     
  4. Інчхон в Сеулі, Південна Корея 
     
  5. Наріта в Токіо, Японія 
     
  6. Мюнхен, Німеччина 
     
  7. Цюріх, Швейцарія 
     
  8. Хітроу в Лондоні, Великобританія 
     
  9. Кансай в Осаці, Японія 
     

    10.Гонконг

 



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