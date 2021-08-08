Саудівська нафтова держкорпорація збільшила чистий прибуток вчетверо

UA.DEPOSITPHOTOS.COM

Чистий прибуток саудівської нафтової держкорпорації Saudi Aramco досягла за другий квартал 25,5 млрд дол, що на 288% більше торішнього показника.

Про це йдеться в звітності компанії.

За перше півріччя чистий прибуток склав 47,2 млрд дол - це на 103% більше, ніж за аналогічний період 2020 роки (23,2 млрд дол).

За підсумками другого кварталу Saudi Aramco направить на дивіденди 18,8 млрд.

Поліпшення показників держкорпорація пояснює зростанням цін на нафту і відновленням світового попиту, а також ослабленням коронавірусних обмежень, масової вакцинацією, стимулюючими заходами і підвищенням активності на ключових ринках.