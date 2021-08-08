Саудівська нафтова держкорпорація збільшила чистий прибуток вчетверо
Неділя, 8 серпня 2021, 13:48
Чистий прибуток саудівської нафтової держкорпорації Saudi Aramco досягла за другий квартал 25,5 млрд дол, що на 288% більше торішнього показника.
Про це йдеться в звітності компанії.
За перше півріччя чистий прибуток склав 47,2 млрд дол - це на 103% більше, ніж за аналогічний період 2020 роки (23,2 млрд дол).
За підсумками другого кварталу Saudi Aramco направить на дивіденди 18,8 млрд.
Поліпшення показників держкорпорація пояснює зростанням цін на нафту і відновленням світового попиту, а також ослабленням коронавірусних обмежень, масової вакцинацією, стимулюючими заходами і підвищенням активності на ключових ринках.
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