Всі розділи
Укр / Рус

Саудівська нафтова держкорпорація збільшила чистий прибуток вчетверо

Неділя, 8 серпня 2021, 13:48
 
UA.DEPOSITPHOTOS.COM

Чистий прибуток саудівської нафтової держкорпорації Saudi Aramco досягла за другий квартал 25,5 млрд дол, що на 288% більше торішнього показника. 

Про це йдеться в звітності компанії.

За перше півріччя чистий прибуток склав 47,2 млрд дол - це на 103% більше, ніж за аналогічний період 2020 роки (23,2 млрд дол). 

За підсумками другого кварталу Saudi Aramco направить на дивіденди 18,8 млрд. 

Поліпшення показників держкорпорація пояснює зростанням цін на нафту і відновленням світового попиту, а також ослабленням коронавірусних обмежень, масової вакцинацією, стимулюючими заходами і підвищенням активності на ключових ринках.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

нафта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Дочка" "Нафтогазу" відкрила митні склади для зберігання нафти 3 серпня 2021, 16:50
Нафта дорожчає на тлі обмеженої пропозиції 27 липня 2021, 12:10
Новини вихідних: Україна у лідерах за обсягом експорту сільськогосптоварів в ЄС, нові закони вступили в силу 25 липня 2021, 18:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!