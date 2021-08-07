Батьки зможуть стежити за відправленими фотографіями дитини: нові функції захисту від Apple

Компанія Apple в цьому році збирається надати нові функції, які дозволять обмежити доступ неприйнятного контенту для дітей і дозволять батькам бути проінформованими про листування дитини

Про це повідомляє Apple.

Нові функції будуть представлені в трьох областях:

Батьки зможуть грати більш інформовану роль, що допоможе дітям орієнтуватися в спілкуванні в інтернеті.

Додаток "Повідомлення" додасть нові інструменти для попередження дітей та їх батьків при отриманні або відправці фотографій відверто сексуального характеру.

При закачці контента такого типу фотографія буде розмитою, а дитина буде попереджена, їй будуть представлені корисні ресурси для розуміння того, що це нормально - не хотіти переглядати цю фотографію. В якості додаткової міри обережності, батьки отримають повідомлення про відправку такого контенту.

Аналогічні заходи захисту доступні, якщо дитина намагається відправити фотографії відверто сексуального характеру. Дитина буде попереджений перед відправкою фотографії, а батьки можуть отримати повідомлення, якщо дитина вирішить відправити його.

"Повідомлення" використовують машинне навчання на пристрої для аналізу прикріплених зображень і визначення того, чи є фотографія відверто сексуальною. Ця функція була розроблена таким чином, що Apple не має доступу до повідомлень.

iOS і iPadOS використовуватимуть нові додатки криптографії, щоб обмежити поширення матеріалів про сексуальне насильство над дітьми в інтернеті, в той час як проектування для забезпечення конфіденційності користувачів. Виявлення допоможе Apple надати правоохоронним органам цінну інформацію про колекції матеріалів про сексуальне насильство над дітьми в iCloud Photos.

Оновлення Siri і Search надають батькам і дітям розширену інформацію і допомогу в разі виникнення небезпечних ситуацій. Siri і Пошук також будуть втручатися, коли користувачі будуть намагатися шукати теми, пов'язані з матеріалами про сексуальне насильство над дітьми.

"Всі ці функції з'являться пізніше в цьому році в оновлення iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 і macOS Monterey", - вказується в повідомленні.





