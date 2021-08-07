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Philip Morris не постачатиме IQOS в Білорусь через санкції

Субота, 7 серпня 2021, 11:20
 

Компанія Philip Morris припинила електронних сигарет IQOS в Білорусь через європейські санкції. 

Про це заявив фінансовий директор компанії Еммануель Бабо, йдеться в звіті. 

 "Зверніть увагу, що після недавніх міжнародних санкцій IQOS більше не продається в Білорусі, де ми досягли майже 7% продажів в Мінську в другому кварталі", - сказав Бабо, представляючи підсумки роботи PM в другому кварталі. 

В матеріалах конференції відзначається, що поставки IQOS в Білорусь припинені з липня. 

В кінці червня Рада ЄС ухвалила рішення про введення секторальних санкцій щодо Білорусі. Санкції передбачають в тому числі заборона на поставку в республіку матеріалів і товарів для виробництва тютюнових виробів, заборона на торгівлю і транзит окремих видів калійних добрив, нафтопродуктів, вводиться заборона на доступ білоруського уряду і держбанків на фінансовий ринок Європи. 

До списку санкцій списку ЄС фігурує білоруський підприємець Олексій Олексин, компанії якого співпрацювали з Philip Morris щодо поставок в республіку IQOS. 

Нагадуємо: 

21 червня, ЄС ввів персональні санкції проти 78 білоруських фізичних осіб і 8 організацій через ситуації з порушенням прав людини в Білорусі. Зокрема, санкції торкнулися Мінський автозавод, Білоруський автозавод, ННК і інші компанії. З урахуванням раніше прийнятих заходів в цілому під персональними санкціями ЄС перебувають 166 фізичних та 15 юридичних осіб Білорусі. 

Паралельно з ЄС санкційні списки щодо Білорусі розширили США, Великобританія і Канада.

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Білорусь

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