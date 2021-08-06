Київ та Черкаси з'єднає "Інтерсіті"

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До кінця 2022 року Черкаси та Київ з'єднає залізничний експрес Інтерсіті. Це стане можливим завдяки реалізації проєкту електрифікації ділянки "Черкаси – ст. імені Тараса Шевченка".

Про це повідомила пресслужба Черкаської обласної державної адміністрації.

Як зазначив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, наразі Черкаси фактично є "відрізаними" від залізничних мереж України і основною причиною такого становища є відсутність електрифікації – електропоїзди йдуть через станцію ім. Шевченка.

Проєкт дасть можливість організувати регулярне залізничне пасажирське сполучення електропоїздами між Черкасами і Києвом, а також Черкасами та іншими обласними центрами України – Одесою, Запоріжжям, Харковом, Хмельницьким, Тернополем.

У 2021 році передбачено фінансування електрифікації на суму майже 205 млн грн. Планується виконання проєктно-вишукувальних робіт та реконструкція споруд залізниці з електрифікацією ділянки.

Середня вартість реконструкції 1 км за проєктом становитиме 17,4 млн грн. Орієнтовна загальна вартість всього комплексу робіт становить 491,6 млн грн.

Економічна правда