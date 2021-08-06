Кабмін стимулюватиме програми вагоно- і локомотивобудування – Шмигаль

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Уряд буде стимулювати програми власного вагоно- і локомотивобудування в Україні, також серед пріоритетів - розвиток якісного залізничного сполучення та оновлення рухомого складу "Укрзалізниці".

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час прес-брифінгу в межах робочої поїздки на Черкащину 6 серпня.

За його словами, розвиток залізничного сполучення важливий не тільки для забезпечення комфорту пасажирів, а й у контексті економічного розвитку та підтримки вітчизняного виробника.

"Ми будемо стимулювати програми власного вагоно- і локомотивобудування в Україні. "Укрзалізниці" потрібен новий рухомий склад", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, за 2020 та 2021 роки загалом у Черкаській області планується відремонтувати майже 500 км доріг державного значення.

"Ми також активізуємо процес оновлення доріг місцевого значення. Загалом за останні 2 роки на Черкащині ми зробимо 700 кілометрів якісно нових автотрас. Але це лише початок.

Ми однозначно й надалі продовжимо будувати нові дороги в межах програми Президента України "Велике будівництво", - додав він.

Шмигаль також сказав про важливість здійснення габаритно-вагового контролю для збереження новозбудованих доріг.

За його словами, наразі по Україні працює вже понад 30 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh in Motion ("Зважування у русі", WIM).

Економічна правда