Всі розділи
Укр / Рус

"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд до Одеси

П'ятниця, 6 серпня 2021, 14:20
 
фото: уз

З 7 серпня починає курсувати додатковий поїзд №274/273 Чернівці - Одеса.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"З Чернівців поїзд № 274/273 Чернівці - Одеса вирушатиме 7 та 9 серпня, а з 15 серпня і до кінця літа курсуватиме через день по непарних числах.

З Одеси він курсуватиме за схожим графіком: 8 та 10 серпня, а потім з 16 серпня по парних числах. З Чернівців він відправлятиметься о 17:05, а зворотно з Одеси - о 15:47", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що із цим поїздом відновлюється також залізничне сполучення Одеси із Заліщиками, яке було відсутнє понад 10 років.

Нагадаємо:

Внаслідок пікової сезонної популярності маршрутів до Рахова та Одеси Укрзалізниця призначила додаткові потяги та збільшила кількість місць у деяких наявних.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця Одеса

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Укрзалізниця виплатила працівникам з найменшими окладами підвищені на 10% зарплати  5 серпня 2021, 16:51
Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Рахова та Одеси 5 серпня 2021, 12:37
РНБО доручила уряду покласти обов’язки голови Укрзалізниці на міністра Кубракова 4 серпня 2021, 18:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!