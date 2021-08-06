"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд до Одеси

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З 7 серпня починає курсувати додатковий поїзд №274/273 Чернівці - Одеса.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"З Чернівців поїзд № 274/273 Чернівці - Одеса вирушатиме 7 та 9 серпня, а з 15 серпня і до кінця літа курсуватиме через день по непарних числах.

З Одеси він курсуватиме за схожим графіком: 8 та 10 серпня, а потім з 16 серпня по парних числах. З Чернівців він відправлятиметься о 17:05, а зворотно з Одеси - о 15:47", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що із цим поїздом відновлюється також залізничне сполучення Одеси із Заліщиками, яке було відсутнє понад 10 років.

Нагадаємо:

Внаслідок пікової сезонної популярності маршрутів до Рахова та Одеси Укрзалізниця призначила додаткові потяги та збільшила кількість місць у деяких наявних.

Економічна правда