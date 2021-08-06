До 6 років в’язниці: як "слуги" хочуть боротися з контрабандою смартфонів

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Народні депутати з фракції "Слуга народу" працюють над законопроєктами, які б протидіяли імпорту "сірих" телефонів та контрабанді – за повторне ввезення смартфонів без митного контролю пропонують позбавляти волі на 6 років.

Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.

Над відповідними змінами до Кримінального кодексу з квітня 2021 року працюють члени парламентського комітету з питань цифрової трансформації, а очолює цей процес заступник голови комітету нардеп "Слуга народу" Олександр Федієнко.

Так, у ньому можуть з'явитися покарання за три нових види злочинів.

У статті 201-1 ("Контрабанда"), поруч з лісоматеріалами з'явиться санкція "за переміщення в Україну поза митним контролем смартфонів і іншого обладнання з ІМЕІ-кодом". За перше таке порушення каратимуть штрафом на 34 тис грн або позбавленням волі на строк до 3-х років. У випаду повторення – до 6 років.

Якщо хтось захоче змінити на телефоні ІМЕІ-код, то за це також доведеться нести відповідальність. На перший раз, мінімум у вигляді штрафу в 17 тис грн, повторне порушення – позбавлення волі до 2-х років.

За продаж підробленого або вкраденого телефону спершу штрафуватимуть на 8,5 тис грн, а при повторному порушенні – саджатимуть на строк до 2-х років.

Всі ці норми можуть запрацювати з 1 липня 2022 року.

Крім цього "слуги" планують запровадити примусову реєстрацію абонентів мобільних операторів, блокувати "сірі" смартфони по IMEI-коду.

Більше про можливі нововведення читайте у статті ЕП: Смартфон – за паспортом, блокування "сірих" пристроїв і 6 років за контрабанду: як "слуги" хочуть захистити Україну

Економічна правда





