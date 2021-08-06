Всі розділи
Укр / Рус

Агентство розвитку туризму вводить "знак безпеки" для готелів з вакцинованим персоналом

П'ятниця, 6 серпня 2021, 12:15
 
Unsplash

Держагентство розвитку туризму у зв'язку зі зростанням в Україні кількості випадків захворюваності на COVІD-19 рекомендує готелям вжити заходів щодо вакцинації персоналу у найближчі терміни.

Про це повідомляє прес-служба ДАРТ у Facebook.

Зазначається, що для організації вакцинації уповноважена особа готелю має надати інформацію згідно з Додатком 1 за посиланням https://cutt.ly/nQm3iwj, а саме:

  • назва суб’єкту господарювання;
  • адреса місцезнаходження;
  • кількість персоналу на вакцинацію;
  • контактний телефон уповноваженої особи.

При цьому у разі вакцинації всього персоналу готелю, закладу розміщення буде надано підтвердження (у вигляді наліпки - знак безпеки) та внесено до списку готелів ДАРТ, персонал яких повністю вакцинований.

Список опублікують на офіційному сайті ДАРТ.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

коронавірус вакцина туризм готелі

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Українські COVID-сертифікати в "Дії" успішно пройшли технічну оцінку в ЄС 4 серпня 2021, 15:21
Швейцарія зняла обмеження на в’їзд мандрівників з України 3 серпня 2021, 16:25
Apple видалила з App Store додаток для знайомств противників вакцинації 2 серпня 2021, 13:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!