Агентство розвитку туризму вводить "знак безпеки" для готелів з вакцинованим персоналом
Держагентство розвитку туризму у зв'язку зі зростанням в Україні кількості випадків захворюваності на COVІD-19 рекомендує готелям вжити заходів щодо вакцинації персоналу у найближчі терміни.
Про це повідомляє прес-служба ДАРТ у Facebook.
Зазначається, що для організації вакцинації уповноважена особа готелю має надати інформацію згідно з Додатком 1 за посиланням https://cutt.ly/nQm3iwj, а саме:
- назва суб’єкту господарювання;
- адреса місцезнаходження;
- кількість персоналу на вакцинацію;
- контактний телефон уповноваженої особи.
При цьому у разі вакцинації всього персоналу готелю, закладу розміщення буде надано підтвердження (у вигляді наліпки - знак безпеки) та внесено до списку готелів ДАРТ, персонал яких повністю вакцинований.
Список опублікують на офіційному сайті ДАРТ.
Економічна правда
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