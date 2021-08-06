Агентство розвитку туризму вводить "знак безпеки" для готелів з вакцинованим персоналом

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Держагентство розвитку туризму у зв'язку зі зростанням в Україні кількості випадків захворюваності на COVІD-19 рекомендує готелям вжити заходів щодо вакцинації персоналу у найближчі терміни.

Про це повідомляє прес-служба ДАРТ у Facebook.

Зазначається, що для організації вакцинації уповноважена особа готелю має надати інформацію згідно з Додатком 1 за посиланням https://cutt.ly/nQm3iwj, а саме:

назва суб’єкту господарювання;

адреса місцезнаходження;

кількість персоналу на вакцинацію;

контактний телефон уповноваженої особи.

При цьому у разі вакцинації всього персоналу готелю, закладу розміщення буде надано підтвердження (у вигляді наліпки - знак безпеки) та внесено до списку готелів ДАРТ, персонал яких повністю вакцинований.

Список опублікують на офіційному сайті ДАРТ.

Економічна правда