У США хочуть до 2030 року забезпечити на ринку 50% електрокарів

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Президент США Джо Байден 5 серпня підпише розпорядження, яким затвердить 2030 рік як мету для забезпечення половини усіх нових автомобілів електричними моделями, а також встановити нові норми викидів для транспортних засобів.

Про це повідомляється на сайті Білого Дому.

У Білому Домі посилаються на технологічні зміни, яких зазнав ринок упродовж останніх 11 років. Так, з 2010 року вартість батарей впала на 85%, внаслідок чого ціна електрокарів наближається до авто на пальному. Водночас їхня дальність збільшилася, а кількість моделей на ринку зросла.

Відтак у США визначили 2030 рік як компромісну мету з виробникам, аби вони мали змогу модернізувати свої виробничі потужності без втрати активів. При цьому уряд США частково планує фінансувати цей перехід.

Разом із оновленими вимогами до авто планується, що зміни дозволять скоротити викиди парникових газів від нових авто на 60% проти даних 2020 року.

Як зазначає Reuters, уряд пропонує план з підтримки переходу виробників на нові технології вартістю у 174 млрд доларів, зокрема 100 млрд доларів для стимулювання попиту. Водночас "інфраструктурний план" Байдена містить 7,5 млрд доларів на побудову мережі станцій для зарядки електрокарів.

Експерти на ринку оцінюють інвестиції в електричні засоби пересування до 330 млрд доларів до 2025 року. Наразі електрокари становлять лише 2% загальних продажів автівок у світі, проте частка може зрости до 24% до 2030 року.

Економічна правда





