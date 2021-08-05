З початку року українцям повернули 6,8 мільйонів за неякісні товари і послуги

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За 7 місяців 2021 року територіальні органи Держпродспоживслужби отримали майже 14 тисяч пропозицій, звернень, скарг та заяв від споживачів - за підсумками їх розгляду споживачам повернули 6,8 мільйонів гривень за неякісні товари і надані послуги.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Зокрема, 37,3 % звернень споживачів стосувалися якості непродовольчих товарів; 46,4 % - якості наданих послуг (робіт), з них: 20,1 % - якості житлово-комунальних послуг, 4,4 % - якість продовольчих товарів, 11,5 % - придбання товарів через Інтернет, поза торговельними або офісними приміщеннями, при укладанні договору на відстані.

"Дуже важливо, щоб споживачі, права яких було порушено, зверталися до нас та знали, що вони мають змогу відновити справедливість там, де вона була порушена.

Ми, зі свого боку, намагатимемося зробити так, щоб подача звернень була зручною та швидкою. Над цими сьогодні працюють наші ІТ спеціалісти", - сказала голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Економічна правда