Sony прозвітувала про рекордний прибуток за перший квартал
Корпорація Sony у першому кварталі 2021 фінансового року, який завершився у японського виробника 30 червня, отримала рекордний операційний прибуток - 2,57 млрд дол (+26%).
Про це повідомляє Reuters.
При цьому, чистий прибуток склав 1,94 млрд дол - це на 9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Водночас дохід зріс на 15% - до 20,6 млрд дол.
Reuters зазначає, що найбільше приніс ігровий підрозділ - 5,62 млрд дол, це на 6,1% перевищує дані аналогічного періоду минулого року.
Як пише агентство, компанія очікувала на зниження попиту на її товари у зв'язку із ослабленням карантинних обмежень.
"Але у звʼязку з новими хвилями інфекцій COVID-19 обмеження все ще діють, що змушує людей більше часу проводити вдома. Це сприяє продажам компанії, зокрема, попиту на PlayStation 5", - пише видання.
Також зазначається, що глобальна нестача напівпровідників впливає і на Sony - компанія не може виробляти достатню кількість ігрових консолей PlayStation для задоволення попиту.
Дефіцит напівпровідників може також вплинути на виробництво інших побутових пристроїв, заявив фінансовий директор Sony Хірокі Тотокі.
Економічна правда
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