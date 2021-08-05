Sony прозвітувала про рекордний прибуток за перший квартал

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Корпорація Sony у першому кварталі 2021 фінансового року, який завершився у японського виробника 30 червня, отримала рекордний операційний прибуток - 2,57 млрд дол (+26%).

Про це повідомляє Reuters.

При цьому, чистий прибуток склав 1,94 млрд дол - це на 9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас дохід зріс на 15% - до 20,6 млрд дол.

Reuters зазначає, що найбільше приніс ігровий підрозділ - 5,62 млрд дол, це на 6,1% перевищує дані аналогічного періоду минулого року.

Як пише агентство, компанія очікувала на зниження попиту на її товари у зв'язку із ослабленням карантинних обмежень.

"Але у звʼязку з новими хвилями інфекцій COVID-19 обмеження все ще діють, що змушує людей більше часу проводити вдома. Це сприяє продажам компанії, зокрема, попиту на PlayStation 5", - пише видання.

Також зазначається, що глобальна нестача напівпровідників впливає і на Sony - компанія не може виробляти достатню кількість ігрових консолей PlayStation для задоволення попиту.

Дефіцит напівпровідників може також вплинути на виробництво інших побутових пристроїв, заявив фінансовий директор Sony Хірокі Тотокі.

Економічна правда