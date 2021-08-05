Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Рахова та Одеси

фото Shutterstock

Внаслідок пікової сезонної популярності маршрутів до Рахова та Одеси Укрзалізниця призначила додаткові потяги та збільшила кількість місць у деяких наявних.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, з 6 серпня починає курсувати швидкий нічний поїзд №217/218 Київ – Рахів. Він відправлятиметься зі столиці у парні числа о 14:28. Зворотно з Рахова він вирушатиме у непарні числа о 18:20. Потяг курсуватиме до 31 серпня.

З 9 серпня починає курсувати поїзд №287/288 Київ – Одеса. Він відправлятиметься через день у непарні числа до кінця літа. З Києва вирушатиме о 00:55, а зворотно з Одеси – о 13:33. В УЗ зауважують, що 21 серпня з технічних причин поїзд не курсуватиме.

Водночас цей потяг складатиметься виключно з вагонів класу RIC, які призначені для руху як по вузьких (1435 мм), так і по широких (1520 мм) коліях. Відтак, місця в таких вагонах продаватимуться за принципом 2 пасажири на купе.

Економічна правда