Жінки в Україні отримують зарплату на 18% менше чоловіків, в уряді хочуть це змінити

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Міністерство економіки України розробило проєкти Національної стратегії щодо зменшення ґендерного розриву в оплаті праці до 2023 року, незабаром її винесуть на громадське обговорення – у першому кварталі 2021 року розрив становив 18%.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Наразі ці документи готують на погодження всім зацікавленим центральним органам виконавчої влади, після чого їх винесуть на громадське обговорення.

"Рівень горизонтальної та вертикальної ґендерної сеґреґації ринку праці України, попри певні позитивні зміни в останні роки, залишається достатньо високим. Як наслідок існує розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні", – прокоментувала заступниця міністра економіки України Світлана Глущенко.

За її словами, певний прогрес є: упродовж 2020 року – першої половини 2021 року існувала тенденція до скорочення розриву. Так, за підсумками першого кварталу 2021 року він сягнув найнижчого рівня за історію та становив близько 18 %. Водночас цей рівень залишається суттєво вищим, ніж у більшості країн ЄС, резюмувала Глущенко.

Довідка. Gender wage gap (ґендерний розрив оплати праці) – поняття, що описує різницю в оплаті праці чоловіків та жінок. Зазвичай у понятті враховується не просто різниця у ставках на однакових позиціях, але й ґендерно зумовлена різниця у сферах зайнятості, рівня посад тощо.

Нагадуємо:

Україна торік приєдналась до двох міжнародних ініціатив, метою яких є скорочення ґендерного розриву в оплаті праці – "Партнерство Біарріц" з утвердження гендерної рівності та Міжнародна коаліція за рівну оплату праці (Equal Pay International Coalition, EPIC).

Одним з головних зобов’язань, які Україна взяла на себе, стало поступове зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків за працю рівної цінності.

Економічна правда